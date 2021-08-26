В Ставрополе 1 сентября состоится открытие Свято-Владимирской православной гимназии

В Ставрополе 1 сентября пройдет открытие учебного года в новой «Свято-Владимирской православной гимназии», основанной в 2021 году.

Здание новой гимназии располагается на территории собора святого равноапостольного князя Владимира, небесного покровителя учебного заведения, и находится в микрорайоне «Перспективный».

На сегодняшний день там обучаются 20 человек. В гимназии будет реализовываться общеобразовательная учебная программа по стандартам Министерства образования и науки РФ.

В нее войдут православный и казачий компоненты.

Учащиеся гимназии смогут изучать, кроме базовых предметов, не только основы православной веры, духовно - нравственные традиции Православия, но и познакомиться с традициями и культурой казачества.