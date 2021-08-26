На Ставрополье 28 августа отметят праздник Успения Пресвятой Богородицы

28 августа, Русская Православная Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. Этот большой христианский праздник посвящен воспоминанию о земной кончине Божьей Матери и считается одним из 12-ти важнейших праздников в годовом богослужебном круге, который он и завершает. Еще одно из его народных названий — «летняя Пасха».

В этот день так же заканчивается Успенский пост.

28 августа митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в сослужении духовенства, совершит праздничную Божественную литургию в Успенском храме Ставрополя. Встреча правящего архиерея в 09:00.

«Успение» в переводе со старославянского языка означает «мирная смерть».