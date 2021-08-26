В Ставрополе девушка обнаружила в своей квартире около 20 летучих мышей

Инцидент произошел накануне, в квартире, которая находится по улице Мира в Ставрополе. Там хозяйка обнаружила около 20 летучих мышей. Испуганная и шокированная от незваных летающих гостей, ставропольчанка вызвала на помощь спасателей.

Вызов поступил в первом часу ночи. Сотрудники службы спасения сбивали мышей, чтобы сложить их в пакет.

Похожие случаи летом периодически повторяются не только на Ставрополье, но и в других регионах. В сети появилось видео с места событий.

Пользователи сети бурно бросились обсуждать этот инцидент в местных пабликах. Так, ставропольцы советут землякам защищаться антимоскитными сетками и делятся своими личными историями:

- У нас в подъезде зимовали на полузакрытых балконах. Поднимаешь голову, а там, в щелях висят мышки. Надеюсь, спасатели им не навредили, пока отлавливали. Лучше на мышей все же вызывать не МЧС, а специалистов по мелким диким животным. Это же не гюрза в унитазе (орфография и пунктуация автора сохранены), - пишет пользователь сети.