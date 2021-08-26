В Георгиевске экс-начальник следствия МВД наказан за получение взятки в размере 1 млн рублей

Суд вынес приговор в отношении экс-начальника следственного отдела ОМВД России по Георгиевскому городскому округу.

Он признан виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Так, в производстве следственного отдела ОМВД России по Георгиевскому городскому округу находилось уголовное дело против мужчины подозреваемого в покушении на мошенничество, незаконном получении кредита.

За избрание мужчине, находящегося в розыске, меры пресечения не связанной с лишением свободы, начальник следствия получил через посредника взятку в сумме 1 миллион рублей. После получения денег полицейского задержали сотрудники УФСБ России по Ставрополью. Суд приговорил экс-начальника следствия МВД у штрафу штрафа в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее «КП» писала, что против трех бывших сотрудников исправительной колонии № 2 УФСИН России по Ставрополью возбудили уголовное дело. Они подозреваются в получение взятки.