Ставропольчанка рассказала, на что потратит единовременную выплату в 10 000 рублей

У Любови Несмеяновой трудовой стаж - без малого 50 лет. Она работала в администрации Андроповского района, более 20 лет возглавляла местное общество инвалидов, Почетный член Всероссийского общества инвалидов, награждена медалью «За заслуги перед Ставропольским краем».

- Очень своевременная помощь, ведь цены выросли, и пенсионеры это почувствовали в первую очередь. Все мои знакомые единодушны в том, что сентябрьские выплаты по 10 тысяч, о которых сообщил Президент, - это актуальная и существенная поддержка, - говорит ставропольчанка. - Например, мне предстоит сделать дорогостоящий укол по медицинским показаниям, я обрадовалась, что теперь не придется выкраивать на него из пенсии. Очень здорово, что государство с прошлого года оказывает такие серьезные виды поддержки и делает это планомерно. Пандемия - суровое испытание, я знаю это по своей семье. Не раз видела, в какой сложной и опасной обстановке работают врачи, спасая жизни. И правильно, что медработников одними из первых поддержали надбавками. Несколько раз государство поддержало семьи с детьми. В этом году моя правнучка идет в 10-й класс и тоже получила 10 тысяч - на сборы в школу. Теперь очередь пенсионеров пришла, мы очень рады.

Напомним, Президент России Владимир Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. руб. военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов с последующей индексацией пенсий и денежного довольствия выше уровня инфляции.

В связи со второй и третьей волнами пандемии инфляция выросла несколько выше ожидаемого, в этих условиях Президент предложил поддержать, пожалуй, самую уязвимую для роста цен категорию граждан - пенсионеров.

Так, по 10 тысяч рублей получат более 730 тысяч ставропольских пенсионеров. Никаких заявлений подавать не нужно: Пенсионный фонд России все начисления сделает самостоятельно. При этом выплата не будет учитываться при определении права граждан, вышедших на пенсию, на получение других социальных выплат и мер господдержки. Удерживать имеющиеся у граждан задолженности из этой суммы запрещено. Средства начислят в том же порядке, что и пенсию.