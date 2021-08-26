В Ставрополе в 2022 году маршрутки заменят на автобусы

С 1 апреля 2022 года по пяти маршрутам в Ставрополе (№№10, 12, 13, 14, 46) на основании госконтрактов планируется запустить 135 автобусов среднего класса. Действовать такие контракты будут до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства региона.

Перевозки будут осуществляться по регулируемым тарифам, то есть устанавливать их будут не сами перевозчики, как это происходит сегодня, а региональная тарифная комиссия (РТК) края. Это позволит избежать резкого и необоснованного роста стоимости проезда.

Планируется, что интервал движения автобусов по маршрутам составит от 4 до 10 минут в часы пик, в остальное время - в зависимости от пассажиропотока.

При этом дублирующие маршруты №№ 10М, 12М, 13М, 14М, 46М будут сокращены.

Запланированные мероприятия позволят повысить качество транспортного обслуживания в Ставрополе.