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Общество26 августа 2021 16:09

В Ставрополе в 2022 году маршрутки заменят на автобусы

Стоимость проезда будет регулировать и устанавливать краевое министерство транспорта
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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С 1 апреля 2022 года по пяти маршрутам в Ставрополе (№№10, 12, 13, 14, 46) на основании госконтрактов планируется запустить 135 автобусов среднего класса. Действовать такие контракты будут до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства региона.

Перевозки будут осуществляться по регулируемым тарифам, то есть устанавливать их будут не сами перевозчики, как это происходит сегодня, а региональная тарифная комиссия (РТК) края. Это позволит избежать резкого и необоснованного роста стоимости проезда.

Планируется, что интервал движения автобусов по маршрутам составит от 4 до 10 минут в часы пик, в остальное время - в зависимости от пассажиропотока.

При этом дублирующие маршруты №№ 10М, 12М, 13М, 14М, 46М будут сокращены.

Запланированные мероприятия позволят повысить качество транспортного обслуживания в Ставрополе.