Президент России встретился с врио главы Северной Осетии

В заключение Владимир Путин обратил внимание на ряд задач, которые предстоит решать в первую очередь. Фото: Правительство РСО-Алания

Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы РСО – Алания Сергеем Меняйло. Президент отметил: «Республика очень красивая, люди замечательные и перспективы хорошие». И при этом указал, что нужно проделать большую работу для социально-экономического развития Северной Осетии.

Сергей Меняйло поблагодарил главу государства за внимание к региону. После доложил президенту о положении дел. В Беслане, проинформировал Меняйло, ведется строительство и реконструкция многих объектов социальной инфраструктуры. Приводят в порядок станцию скорой медицинской помощи, поликлинику, художественную и музыкальную школы, станции юных техников и натуралистов, стадион «Пищевик» , значимые объекты ЖКХ и дорожного хозяйства. В числе важных задач - обеспечение медицинской помощью и социальной реабилитацией пострадавших в теракте 2004 года.

Врио главы республики рассказал Владимиру Путину о Мемориальном комплексе с музеем и пантеоном. На создание Центра профилактики терроризма в госпрограмму развития СКФО было включено 75 млн рублей. При этом обратил внимание, что 40 запланированных мероприятий еще не обеспечены финансированием. В том числе дорожно-транспортная сеть Беслана, социальные акции и помощь пострадавшим при захвате. На все требуется порядка 800 млн рублей до 2025 года. Президент пообещал, что финансирование будет обеспечено в приоритетном порядке.

Кроме того, Меняйло акцентировал внимание на туризме, как одном из основных направлений развития Северной Осетии. Рассказал о строительстве курорта Мамисон и развитии бальнеологического кластера. Было сказано про возрождение простаивающих предприятий и о необходимости поддержать Республиканский центр пульмонологической помощи в поселке Фиагдон. Обсуждался потенциал республики в сфере развития сельского хозяйства и другие вопросы, напрямую связанные с развитием региона.

Владимир Путин пообещал по каждому из них дать соответствующие поручения. И в заключение обратил внимание на ряд задач, которые предстоит решать в первую очередь.