Жителей Ставрополья старше 60 лет перед вакцинацией проверят на антитела

Ставропольцев в возрасте от 60 лет проверят на наличие антител перед вакцинацией. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. За сутки от COVID-19 в нашем крае вакцинировались около 4, 2 тысяч человек.

Напомним, что жители Ставрополья назвали причины отказа от вакцинации против COVID-19. Опрос проводил глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Губернатор посоветовал землякам не верить слухам, беречь себя и прививаться. Тем временем в Ставрополе лидером по вакцинации пока является городская поликлиника №5.

За медучреждением закреплено 24272 человека. В планах по вакцинации – 14563 человек. Медики привили уже 95% от этого числа.