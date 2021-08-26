В Осетии прокуратура помешала минфину купить по госзакупке «Toyota Camry» за 1,75 млн

В план-график закупок на 2021 год была включена закупка еще одного автомобиля с превышением предельной стоимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Северной Осетии всплыли интересные факты после проверки соблюдения министерством финансов законодательства о закупках. Оказалось, что при оформлении дорогой иномарки «для нужд регионального министерства» и так нескромная стоимость была завышена. Как рассказали сайту stav.kp.ru в прокуратуре РСО-Алания, «Toyota Camry» с предельной ценой в 1,5 млн рублей в контракте для госзакупок оценили в 1,75 млн.

- В план-график закупок на 2021 год была включена закупка еще одного автомобиля с превышением предельной стоимости, - добавили в надзорном ведомстве.

Против врио министра финансов внесли представления об устранении нарушений. А на ответственного за контракт - им стал замминистра, завели дело об административном правонарушении по части 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ (несоблюдение порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта).

В план-график уже внесли закупок. Заместитель министра оштрафован на 10 тысяч рублей. Еще прокуратура отправила в Арбитражный суд Северной Осетии исковое заявление о признании контракта на закупку автомобиля недействительным и применении последствий недействительности сделки. Заявление находится на рассмотрении.