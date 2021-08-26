В Дагестане нашли тело женщины, которую с сыном в машине унес сель

В четверг, 26 августа, спасатели нашли тело женщины из отечественной легковушки, унесенной селевым потоком в ночь на 24 число.

В населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района «ВАЗ-2107» с двумя людьми - 52-летней матерью и 20-летним сыном, смыло в сторону реки Казикумухское Койсу. Утром 24 августа спасатели Махачкалинской БПСС и местные добровольцы приступили к поискам.

- Тело женщины было обнаружено на берегу реки. Родственниками опознана. Продолжаются поиски сына 2001 года рождения, - комментируют в пресс-службе МЧС по Дагестану.