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Экономика26 августа 2021 19:09

С 2016 года в Железноводск вложили 10 миллиардов рублей

Больше всего инвестиций ушли на развитие санаториев и гостиниц
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Пресс-служба мэрии Железноводска сообщила, что за 5 лет в город-курорт инвестировали около 10 миллиардов рублей. На эти деньги реализовали десятки проектов.

- За пять лет объем инвестиций в основной капитал Железноводска составил 10 миллиардов рублей. В общем объеме инвестиций крупных и средних предприятий города более половины направляются в непроизводственную сферу. В отраслевой структуре инвестиций наибольший удельный вес занимают вложения в санаторно-курортный комплекс, - сказано в сообщении ведомства.

В Железноводске реставрируют и строят санатории, а также восстанавливают бюветы, терренкуры, гостиницы и другие общественные места. Губернатор региона Владимир Владимиров высоко оценивает темпы развития курортной и туристической сфер.