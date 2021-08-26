С 2016 года в Железноводск вложили 10 миллиардов рублей

Пресс-служба мэрии Железноводска сообщила, что за 5 лет в город-курорт инвестировали около 10 миллиардов рублей. На эти деньги реализовали десятки проектов.

- За пять лет объем инвестиций в основной капитал Железноводска составил 10 миллиардов рублей. В общем объеме инвестиций крупных и средних предприятий города более половины направляются в непроизводственную сферу. В отраслевой структуре инвестиций наибольший удельный вес занимают вложения в санаторно-курортный комплекс, - сказано в сообщении ведомства.

В Железноводске реставрируют и строят санатории, а также восстанавливают бюветы, терренкуры, гостиницы и другие общественные места. Губернатор региона Владимир Владимиров высоко оценивает темпы развития курортной и туристической сфер.