На Ставрополье за сутки прошедших вакцинацию стало на 4272 человека больше

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 26 августа получили 642878 человек. За последние сутки +2682 человека. Вторым компонентом в нашем крае привились уже 573941 человек. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 4272 человека больше.

Остаток вакцины на 27 августа по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 159290 доз, а по второму 132119 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 187412 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 738 человек.

Через интернет на вакцинацию записались 55895 жителей края, за последние 24 часа 249 человек.

Ранее «КП» писала, что за сутки от коронавируса на Ставрополье скончался 21 человек. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На сегодняшний день – это новый антирекорд по смертности в крае. Еще 360 человек заразились коронавирусом за вчерашний день.