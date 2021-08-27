Молодой ставрополец похитил электричество у целого села

24-летний житель села Манычское обвиняется в краже более 3,5 километров проводов линий электропередач стоимостью почти 170 тысяч рублей.

Поврежденные опоры и пропажу кабелей обнаружили сотрудники ресурсоснабжающей организации, которые и обратились в полицию.

Оказалось, что молодой человек заранее спланировал преступление и подготовился. Мужчина повалил опоры линии электропередачи, привязав их к своей легковушке. Затем с помощью инструментов обрезал провода, которые позже сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги сразу же потратил.

В результате действий злоумышленника обесточенным оказался соседний населенный пункт. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.