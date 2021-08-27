В Ставрополе 28 августа развернутся сразу три ярмарки выходного дня. В этот раз покупателей ждут на открытых площадках по адресам: ул. Трунова, 134, ул. Васильева, 35/1, ул. Ленина, 472. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Работать ярмарки будут с 08:00 до 16:00.

Лучшие производители со всего региона порадуют посетителей приятными ценами и качественными товарами.

Так, по традиции на ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции – овощи и фрукты, бахчевые, сладости, крупы, мясные и хлебобулочные изделия.