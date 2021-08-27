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Происшествия27 августа 2021 10:40

В Пятигорске гендиректор организации скрыл от налоговой более 84 млн рублей

Следователи изъяли бухгалтерскую документацию предприятия, расследование уголовного дела продолжается
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Пятигорске генеральный директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с января 2017 года по февраль 2019 года мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Бизнесмен представлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 84 миллионов рублей.

Следователи изъяли бухгалтерскую документацию предприятия, расследование уголовного дела продолжается.