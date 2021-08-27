Синоптики рассказали о погоде в Ставропольском крае в выходные

На Ставрополье 28 и 29 августа воздух прогреется до 37 градусов. По словам синоптиков, дни будут ясными, без осадков, ветер умеренный 5 − 10 м/с. Местами порывы будут достигать 14 м/с.

В краевом центре выходные будут теплыми. В субботу 28 августа прогнозируется +31 °C,

ветер северный, слабый, 2.1 м/с, с порывами до 6.3 м/с.

В воскресенье, 29 августа Ставрополе ожидается +33 °C; ветер восточный, умеренный, 6.4 м/с, с порывами до 14.8 м/с.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе 28 августа развернутся сразу три ярмарки выходного дня.

В этот раз покупателей ждут на открытых площадках по адресам: ул. Трунова, 134, ул. Васильева, 35/1, ул. Ленина, 472. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Работать ярмарки будут с 08:00 до 16:00.