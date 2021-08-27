В Ставрополе проходит международный военно-технический форум «Армия-2021»

В эти дни на площади Ленина будет работать выставка достижений военно-промышленного комплекса страны: представлены образцы стрелкового оружия, военная и специальная техника

Ставрополье вместе с другими регионами, входящих в Южный военный округ, приняло эстафету Международного военно-технического форума «АРМИЯ – 2021». На площади Ленина в краевом центре прошла церемония его торжественного открытия.

- Нашу безопасность, мирную жизнь - на дальних рубежах, и здесь в родном крае–защищают российские Вооруженные Силы. И мы гордимся нашими защитниками - людьми, которые служат Родине в воинском строю, – обратился к участникам форума Владимир Владимиров.

Участники и гости события стали свидетелями показательных выступлений военнослужащих 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, пролета воздушных судов военно-космических сил: вертолетов Ми-28 и Ми-8,истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25, наблюдали «вальс» бронемашин ГАЗ 2330-14 «Тигр».

Форум продлится 3 дня и завершится 29 августа. В эти дни на площади Ленина будет работать выставка достижений военно-промышленного комплекса страны: представлены образцы стрелкового оружия, военная и специальная техника.