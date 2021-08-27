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Общество27 августа 2021 13:31

В железноводских велоавтобусах будут подавать блюда из экологически чистых продуктов Предгорья

Железноводск будет получать яблоки, сливы, картофель, морковь, кабачки, капусту, выращенные на полях и в садах Предгорья
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Предгорный округ и Железноводск договорились о поставках экологически чистых сельхозпродуктов для приготовления блюд в меню велоавтобусов.

Железноводск будет получать яблоки, сливы, картофель, морковь, кабачки, капусту, выращенные на полях и в садах Предгорья.

Напомним, ранее глава Железноводска объявил о планах запустить туристические велоавтобусы, пассажиры которых во время путешествия по достопримечательностям КМВ смогут перекусить и выпить целебной минеральной воды. Об этом сообщает пресс-служба управления по инфорполитике аппарата правительства Ставрополья.