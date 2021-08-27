В Ставрополе загорающая около драмтеатра девушка вызвала споры в сети

Фото: 26stav

В сети появилось фото, сделанное в сквере около драматического театра в Ставрополе. Там на газоне прилегла девушка в купальнике, решив, что это удачное место для принятия солнечных ванн.

- На расслабоне и на чиле в сквере возле Драмтеатра. А с другой стороны, почему бы и нет? Лето-лето, (орфография и пунктуация автора сохранены) – подписал так автор фото в сети.

Девушка в купальнике вызвала споры в соцсетях:

- А как же общепринятые в обществе рамки приличия и этикета? – возмущается местная жительница;

- Что за общество дикарей? Человек отдыхает! Никак не нарушает закон! Нет, надо обязательно вынести на публичное обсуждение! – считает другой пользователь сети;

- Как бы центр города... Я понимаю, жарко, лето, знойно. Но Вы, же не одни находитесь в этом месте. Вы не дома не во дворе и не на даче у себя. Вы должны соблюдать какие-то минимальные уважительные части к окружающим. Если к себе собственному не получается, - возмутился другой ставрополец.