«ЕвроХим» получил поздравления с юбилеем от главы Невинномысска

Праздничные мероприятия в честь юбилея «ЕвроХим» пройдут в Невинномысске в День города 11 и 12 сентября.

Многотысячный коллектив холдинга «ЕвроХим» получил поздравление с 20-летием от главы Невинномысска Михаила Миненкова. Здесь, в городе химиков, работают входящие в состав компании «Невинномысский Азот», «Невинномысск-Ремстройсервис», «Депо-ЕвроХим» и «Невинномысск-Сервис». Основанный Андреем Мельниченко «ЕвроХим» знают как одного из мировых лидеров в области производства минеральных удобрений. Предприятия холдинга ведут производство в 40 странах (!).

Глава Невинномысска пожелал компании процветания, отметив: «Для такого мощного коллектива нерешаемых задач просто нет!». И поблагодарил холдинг за активное участие в развитии города.

- Дворец зимних видов спорта, новый путепровод, «Олимп», «Кванториум», Центр детского научного и инженерно-технического творчества, помощь городской больнице, образовательным организациям и простым людям – всё это было бы невозможно без вашей поддержки, - написал Михаил Миненков у себя на странице в Instagram.

Праздничные мероприятия в честь юбилея «ЕвроХим» пройдут в Невинномысске в День города 11 и 12 сентября.