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Происшествия27 августа 2021 14:59

В Георгиевске женщина поссорилась с возлюбленным и разбила его автомобиль

Ставропольчанка объяснила свой поступок всплеском эмоций
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Георгиевске 36-летняя женщина поссорилась со своим возлюбленным. Она решила отомстить мужчине, повредив его имущество.

Так, горожанка после ссоры вышла на улицу и бросила камень в припаркованный у дома автомобиль. А когда возлюбленный эмоциональной женщины обнаружил разбитое лобовое стекло, обратился с заявлением в полицию.

Во время допроса женщина призналась в содеянном. Она объяснила свой поступок всплеском эмоций. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье: «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».