На Ставрополье «школьные» выплаты получили родители более 385 тыс. детей

За четыре дня до начала нового учебного года помощь от государства получило подавляющее большинство родителей ставропольских школьников.

Родители, которые по каким-либо причинам еще не подали заявления, могут сделать это до 1 ноября, напомнили в краевом отделении Пенсионного фонда РФ.

Новая единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей была инициирована президентом России.

Полагается она одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка в семье от 6 до 18 лет (при условии достижения 6-летнего возраста не позднее 1 сентября 2021 года).

Право на выплату имеют также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей).

Важно, чтобы ребенок был гражданином России.

Выплата стартовала с 16 июля и не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки.