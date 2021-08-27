В Карачаевске появится новая набережная

Отметим, что впервые один из городов Карачаево-Черкесии выигрывает в этом конкурсе.

В Нижнем Новгороде в рамках форума «Среда для жизни: город и вода» прошла церемония награждения победителей конкурса «Малые города и исторические сельские поселения». Конкурс проводится с 2016 года по решению президента Владимира Путина.

В числе победителей Карачаево-Черкесия с проектом благоустройства общественной территории «Зеленый остров».

На проведение работ победитель конкурса получит 80 млн рублей. Глава республики Рашид Темрезов поздравил жителей города Карачаевка с этим в своем официальном аккаунте в Instagram.

Конкурсная заявка была подготовлена при совместной работе Администрации города Карачаевска, Центра «Мой бизнес» Карачаево-Черкесии и проектной группы «Ярусы».

Награду вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Отметим, что впервые один из городов Карачаево-Черкесии выигрывает в этом конкурсе.