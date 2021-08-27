В Ставрополе мужчины во время застолья ранили и ограбили друга

В Ставрополе в больницу с ножевым ранением доставили мужчину. Он рассказал, что у себя дома распивал алкоголь в компании двух знакомых, которые забрали у него телефон и банковскую карту.

Чтобы потерпевший им не препятствовал, они нанесли ему удар ножом по ноге и кулаком по голове. После этого злоумышленники сбежали оттуда.

Выяснилось, что мужчинам удалось при помощи приложения мобильного банка перевести со счета потерпевшего более 240 тысяч рублей. Позже мужчины обналичили их и потратили на свои нужды.

В результате проверки по базам полицейские установили, что один из злоумышленников также подозревается в мошенничестве, незаконном хранении наркотиков, а также причастен к четырем кражам мобильных телефонов и ноутбука.

Мужчина, распивая в кругу знакомых, дожидался пока они отвлекутся и похищал гаджеты. Похищенное он сдавал в пункт приема электронной техники, а выручку тратил.

Кроме того, незадолго до грабежа правоохранители задержали фигуранта у одного из заведений города. В кармане у мужчины обнаружили сверток с синтетикой.

По данному факту правоохранители возбудили несколько уголовных удел: «Мошенничество», «Незаконное хранение наркотических средств», «Кража», «Грабеж».