Билайн ускорил мобильный интернет в 64 городах и селах Ставропольского края

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Билайн увеличил скорость мобильного интернета в 64 населенных пунктах Ставропольского края, где проживает около 1,5 млн человек (Ставрополь, Пятигорск, Буденновск, Георгиевск, Новопавловск, Михайловск и др.). Технические специалисты компании провели рефарминг частот в диапазоне LTE 1800 МГц, увеличив частотную полосу в 1,5 раза. В результате в этих городах и районах скорость мобильного интернета в сети LTE (4G) выросла в среднем на 35%, максимальная скорость может достигать 150 Мбит/с. *

«Мы постоянно развиваем сеть на Ставрополье, повышая качество связи и надежность действующей инфраструктуры. Это касается также социально значимых объектов. Например, недавно улучшили покрытие сети вдоль автомобильной дороги по направлению к Ставропольскому аэропорту, повысили скорость мобильного интернета в Пятигорске на одном из крупнейших рынков в Северо-Кавказском регионе - "Лира", - сообщил директор Ставропольского отделения Билайн Анатолий Загорулько. - По сравнению с летом 2020 года потребление мобильного интернета нашими абонентами увеличилось на 50%. Растет число клиентов, которые выбирают семейные тарифы, включающие не только мобильный, но и домашний интернет, и ТВ. Мы будем расширять покрытие сети 4G в этом году и продолжим в следующем, чтобы можно было в комфортном режиме пользоваться сервисами Билайн в любом месте – на работе, дома, в дороге или на отдыхе за городом».

* скорость скачивания, по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»