В Ставрополе мальчики вышли на прогулку в лес и заблудились

В Северо-Западном районе Ставрополя заблудились трое детей. Выйти из леса им помогли. Инцидент произошел 26 августа. Спасателям краевого центра поступил вызов от обеспокоенной женщины.

Она сообщила, что ее ребенок вместе с друзьями пошел гулять и заблудился в лесу. Самостоятельно найти дорогу обратно они не могут.

Спасатели оперативно прибыли в район тропы «Здоровья» и приступили к поиску потерявшихся школьников. Чтобы привлечь внимание детей, было принято решение воспользоваться громкоговорителем и включить сирены.

– Один из мальчиков держал связь с мамой по телефону, – отметил спасатель АСП Ставрополя Иван Головков. – Услышав звук сирены, он должен был ей об этом сообщить.

К счастью, мальчиков удалось быстро найти. Никому из школьников психологическая помощь не потребовалась.