Махмуд-Али Калиматов и Роман Левченко обсудили вопросы развития электросетевого комплекса Ингушетии

Важной темой стала работа в части консолидации бесхозяйных электросетевых активов на базе энергокомпании, необходимые для повышения эффективности развития сетевого комплекса, снижения аварийности и оптимизации расходов

В Магасе прошла рабочая встреча главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с исполняющим обязанности гендиректора «Россети Северный Кавказ» Романом Левченко.

Принял в ней участие также и.о. директора филиала компании - «Ингушэнерго», Ислам Гандалоев. Стороны обсудили состояние электросетевого комплекса республики, проблемы и перспективы развития отрасли.

Важной темой стала работа в части консолидации бесхозяйных электросетевых активов на базе энергокомпании, необходимые для повышения эффективности развития сетевого комплекса, снижения аварийности и оптимизации расходов. «Россети Северный Кавказ» на основании решений судов приняли на обслуживание в республике 474 ранее бесхозяйных энергообъектов. Их общая мощность – 32,8 МВА. Протяженность переданных на баланс линий электропередачи превышает 97,6 км. Продолжается процедура по оформлению права собственности компании на 139 электросетевых объектов.

- Переход на единое управление позволит значительно повысить надежность электроснабжения республики, сократить издержки, внедрить передовые технологии. Вопрос консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных, – одна из приоритетных производственных задач, – подчеркнул Левченко.

- Мы понимаем, что вам приходится сталкиваться с определенными сложностями. Мы можем совместно рассмотреть все предложения, какие у вас есть, и работать с ними, - сказал глава Ингушетии Махмут-Али Калиматов.

Осудили вопрос и повышения платежной дисциплины потребителей. В январе-июне 2021 года они рассчитались за 63,7% от общего объема электроэнергии, поставленной им. Несмотря на низкий уровень платежей, он все же превышает данные аналогичного периода прошлого года почти на 18%. Особо остро стоит вопрос с платежной дисциплиной предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – уровень расчета в первом полугодии равен 2,9 %. По данным энергокомпании, за первые шесть месяцев текущего года общая задолженность проблемной группы потребителей, традиционно находящейся в «красной зоне», увеличилась на 201,6 млн рублей. Общая же сумма неплатежей «коммунальщиков» Ингушетии на 1 июля превысила 1,5 млрд рублей.

Глава Ингушетии обещал оказать всестороннюю поддержку в решении обозначенных проблем.