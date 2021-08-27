Мужчина из Кабардино-Балкарии получил 11 лет за содействие террористам

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии. Ему дали 11 лет колонии за помощь террористам. Он прошел по статье "пособничество участнику террористической организации".

- Установлено, что Чемков в марте 2019 года привез участника международной запрещенной в РФ террористической организации "ИГИЛ" на территорию садоводческого общества, расположенного в Кабардино-Балкарской Республике, где совместно с ним в подвале одного из недостроенных зданий оборудовал тайник, в котором спрятал боеприпасы и взрывные устройства, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что житель Ставрополя получил 10 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма, а также пропаганду запрещенной деятельности.