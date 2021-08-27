В Дагестане ввели режим ЧС из-за проливных дождей и селей

В горном районе Дагестана ввели режим ЧС, об этом сообщил глава муниципалитета Шамиль Дабишев. От непогоды пострадали минимум четыре села, дороги превратились в бурные реки, вода разрушила постройки и унесла с собой людей и машины.

- Сегодня мною подписано постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в Левашинском районе для устранения последствия непогоды. Четыре села в основном пострадали от селевых потоков - Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа, - заявил чиновник.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о петербуржце, тело которого нашли в Гунибском районе. Он был членом туристической группы, которую огромный сель застал врасплох. 30 человек застряли и ждали спасателей, двоих унесло потоком.

Одного из них нашли мертвым на 4 километра ниже места расположения группы.