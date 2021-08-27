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Происшествия27 августа 2021 20:50

Женщина из КЧР прилетела в Сирию, чтобы лечить террористов. Теперь она пойдет под суд

Следователи завели на нее уголовное дело
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В СК России по Карачаево-Черкесии сообщили, что ведомство возбудило уголовное дело против местной жительницы по статье "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической".

По данным следствия, женщина симпатизировала деятельность террористов и поэтому решила отправиться в Сирию "на передовую". Она взяла билет до Турции, а оттуда попала в Сирию. Черкесска работала в госпитале и лечила террористов-боевиков.

Сейчас расследование продолжается, когда соберут достаточное количество доказательств, дело передадут в суд.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что житель Кабардино-Балкарии получил 11 лет колонии строго режима за помощь террористам. Он своими силами привез боевика в республику, чтобы сделать с ним тайники с оружием.