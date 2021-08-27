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Здоровье27 августа 2021 21:08

Коечный фонд Ставрополья для COVID-больных расширили до 4 тысяч

Распоряжение подписал губернатор региона
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, коечный фонд региона для пациентов с коронавирусом расширили до 4086 мест. Несколько месяцев назад он составлял около 2 тысяч коек.

- Мы нарастили коечный фонд, чтобы иметь возможность предоставлять квалифицированную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, - рассказал Владимиров.

При этом из коечного резерва остаются свободными 1342 места или почти 33%.

Также он призвал бороться с пандемией сообща через массовую вакцинацию населения. Ставрополье не отстает от графика, а в Чечне и вовсе привили 100% взрослого населения.