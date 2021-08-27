Мать детей, у которой двое детей погибли в пожаре в Дагестане, пойдет под суд

В прокуратуре Дагестана сообщили, что жительница республики пойдет под суд после пожара в многоквартирном доме. В огне погибли двое ее маленьких детей, еще двое получили серьезные травмы.

- 25 мая 2021 года в городе Избербаше в результате пожара в квартире погибли двое малолетний детей, которых оставили 31-летняя мать взаперти и без присмотра. Кроме того, еще двое детей, которые чуть постарше, покидая горящее помещение через окно, получили тяжкие повреждения. Мать этих детей предстанет перед судом, - сказано в сообщении ведомства.

Женщину будут судить сразу по трем статьям: "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", "причинение смерти по неосторожности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

"КП-Северный Кавказ" писала о трагедии в Дагестане. Во время пожара в спальне находились четыре ребенка. Как выяснилось, самому маленькому было три года, а самому взрослому – восемь лет.

Полиция выясняла, что причиной возгорания стала шалость детей, оставленных без присмотра. Малыш поднес горящую зажигалку к матрацу, когда тот вспыхнул. Дети не смогли ни позвать на помощь, ни выбраться.