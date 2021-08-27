В Невинномысске сосудистый центр получил 47 аппаратов за 125 млн рублей

Сосудистый центр Невинномысска оборудуют передовыми средствами медицинского исследования. В больницу уже привезли 47 аппаратов, которые обошлись местным властям в 125 миллионов рублей.

Среди новой техники - компьютерный томограф, аппарат ИВЛ и УЗИ. А также специальный тренажер для поддержания и развития суставов, стабилоплатформа и т.д.

С помощью нового оборудования исследования и лечение пациентов станет более эффективным. Закупка аппаратов - часть капитального ремонта больницы. 1 сентября уже будут использовать томограф, который поставят в свеже отремонтированном помещении.