В Ставрополе усилят борьбу с амброзией

В Ставрополе провели совещание, на котором подвели первые итоги месячника по борьбе с амброзией. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Месячник по борьбе с амброзией стартовал в середине августа, и районные администрации проводят постоянный покос на улицах по красным линиям: Ленина, Мира, Лермонтова, Тельмана, 8 Марта, Доваторцев, 50 лет ВЛКСМ, Пирогова, 45 Параллель, Пригородная, Чапаева, Ползунова, Лесная, Федеральная, Горького, Трунова, Войтика, Объездная, Серова, Чехова, Апанасенковская, Пушкина, Пестеля, Гражданская, проспект К. Маркса, Кулакова, Михайловское шоссе.

В самом большом городском районе – Промышленном, уже покосили 650 тысяч квадратных метров, обработали около 450 квадратных метров газонов. Ленинская администрация провела покос на 350 тысячах квадратных метров, обработку – 310 тысячах метрах в квадрате.

В Октябрьском районе избавились от амброзии на территории почти 70 тысячах квадратных метров.

Городской муниципалитет не вправе проводить санитарную обработку территорий, которые находятся в собственности жителей, предприятий и учреждений, дачных и садоводческих товариществ.

Ответственность за покос травы лежит на правообладателях земельных участков, гаражных и гаражно-строительных кооперативов, опорных линий электропередачи, рекламных конструкций, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, объектов системы централизованного теплоснабжения, вокруг телеграфных столбов.

Управляющие компании и ТСЖ должны самостоятельно очищать свои территории.