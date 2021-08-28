В Ставрополе разработали печенье для птиц и белок

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе белки и птицы постоянные компаньоны на прогулках горожан. Покормить пернатых и грызунов одно удовольствие для детей и взрослых. Но нужно понимать, что не все продукты подходят для животных.

Соленые жареные семечки, хлебные корки, крупы могут навредить их здоровью.

Так, администрация Комсомольского пруда и предприятия общепита разработали угощение для птиц и белок – специальное печенье. Состоит оно из злаковых смесей, которые рекомендованы для кормления птиц и грызунов. Рассыпчатые корма прессуют и высушивают, создавая разные формы.

Для птиц печенье в виде сердца с продетой веревочкой. Такое угощение можно подвесить на любую ветку. А для грызунов гостинцы круглой формы. Положить их можно в специальные домики – бельчатники, которые расположены на территории водоема.

Приобрести специальные корма для лесных обитателей можно будет в фудкортах на территории Комсомольского пруда. Весь доход от реализации продукции пойдет на содержание живой природы на главном водоеме Ставрополя.