На Ставрополье 28 августа в кинотеатрах, музеях и библиотеках пройдет акция «Ночь кино»

28 августа на открытых площадках, в кинотеатрах, музеях и библиотеках пройдут различные тематические мероприятия. Главное в афише - показ выбранных на всероссийском голосовании фильмов.

В этом году зрители бесплатно посмотрят фильм-катастрофу «Огонь» Алексея Нужного, киноленту Александра Домогарова «Пальма», основанную на реальной истории о собаке, ждавшей своего хозяина в московском аэропорту, и фильм-сказку «Конек-Горбунок» Олега Погодина.

В территориях края организуют акцию по-разному. Так, в Невинномысске киносеансы пройдут на двух площадках: в КДЦ «Родина» и ДК им. Горького. Фильмы будут транслироваться с 17 часов. Промышленная столица края присоединится к акции во второй раз.

В Петровском округе в акции поучаствуют 5 учреждений культуры: кинозал «Дружба» в Светлограде, а также Дома культуры в селах Николина Балка, Шангала, Просянка и Высоцкое.

В Труновском округе кинематографическая «ночь» состоится шестой раз - фильмы покажут в селах Донском, Труновском, Подлесном и в поселке им. Кирова. Дополнительно в рамках «Ночи кино» намечена антинаркотическая акция среди молодежи - волонтеры раздадут листовки с номерами телефонов горячей линии.

В третий раз присоединится к мероприятию Ставропольский государственный музей-заповедник в краевой столице.

Посетителей ждет экскурсия «До чего техника дошла», где гостям расскажут об эволюции кинематографической техники, познавательно-развлекательная игра для детей «В поисках своей роли». Также состоится показ фильма о 100-летней истории музея.

Все мероприятия пройдут с учетом эпидобстановки, в соответствии с нормами и требованиями Роспотребнадзора.