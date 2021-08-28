В Ессентуках из-за коронавируса отменили салют и концерт в честь города

Ессентуки сегодня, 28 августа празднует свой 196-й день рождения. Ставропольский курорт планировал масштабно отметить этот праздник.

Однако из-за сложной эпидобстановкой в городе и крае, пришлось отменить большой концерт, салют, а также другие массовые мероприятия. Об этом сообщил градоначальник.

—Надеюсь, что в 2022 году мы все-таки отметим день рождения города по-настоящему одной большой городской семьей, — добавил глава Ессентуков.

Напомним, что на Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 23 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 2265.