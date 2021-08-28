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Происшествия28 августа 2021 18:39

На Ставрополье осудили мужчину, пытавшегося откупить сына от преследования полиции

Он признан виновным по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу, в крупном размере»
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Героем криминальной истории стал житель Изобильненского городского округа. Он пытался подкупить полицейского за 160 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда. Так, правоохранители разыскивали 39-летнего сына подсудимого. Известно, что в его доме было совершено убийство.

Следователи подозревали, что он может быть причастен к преступлению. Чтобы откупить сына от преследования, отец договорился о встрече с начальником уголовного розыска и передал ему 160 тысяч рублей взятки.

Но план злоумышленника не сработал. Подкупить правоохранителя ему не удалось. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу, в крупном размере». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно.