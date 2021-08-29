В Ставрополе за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом

В Ставропольском крае за 28 августа скончались 22 пациента с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии число летальных случаев достигло 2287.

А подтвердился COVID-19 всего у 74514 жителей региона (+360 за прошедшие 24 часа!). В том числе 61928 случаев выздоровления.В субботу выписали еще 194 пациента.

Губернатор Владимир Владимиров рассказал, как изменилась санитарно-эпидемиологическая ситуация за прошедшие сутки.

- Иммунизационная кампания продолжается, - напомнил глава Ставрополья. - Обязательно делайте прививки.