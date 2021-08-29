В Осетии пройдет суд над мошенником, продававшем несуществующую антикварную мебель

В Северной Осетии передали в суд уголовное дело против 20-летнего жителя Каменск-Шахтинска. Через интернет он торговал несуществующей антикварной мебелью, обманув жительницу Владикавказа и похитив у нее 52 тысячи рублей. Именно столько мошенник попросил у потерпевшей в качестве 100% предоплаты за товар. Деньги аферист потратил на свои нужды.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до 6 лет лишения свободы, - комментируют в ГУ МВД по РСО-Алания.