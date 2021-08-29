СК Дагестана открыл уголовное дело после взрыва газа, во время которого пострадали дети

В СК России по Дагестану рассказали, что ведомство завело уголовное дело по статье "нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". В нежилой постройке взорвался газ, пострадали двое детей.

Подозреваемый - местный житель сорока лет. По данным следствия, мужчина - владелец нежилого помещения, в котором раньше была точка розничной торговли. Он не соблюдал правила пожарной безопасности и не провел проверку системы газа. Случилась утечка.

Во время взрыва около здания находились двое ребят 12 и 13 лет. Они решились на шалость и кинули петарду ко входу в помещение, не зная про утечку газа. В результате подростки сильно пострадали, их отвезли в больницу. Как сказали врачи, они находятся в состоянии средней тяжести. Они в реанимации.