«Для меня ценны эмоции, которые дарит Нацфинал Ворлдскиллс»: конкурсантка из Республики Дагестан поделилась своим восторгом о мероприятии

Гульмира Шахбанова поделилась яркими впечатлениями от чемпионата. Фото: WorldSkills Russia

В финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 принимают участие представители самых разных специальностей. Одна из конкурсанток, 19-летняя Гульмира Шахбанова из Республики Дагестан, испытывает свои силы в компетенции «Преподавание в младших классах». Девушка рассказала свои впечатления о чемпионате в завершающий день конкурсных процедур.

Гульмира отметила, что у нее лежала душа к этой профессии, поэтому девушка пошла получать соответствующее образование. Однако на лекциях от преподавателей будущая учительница не остановилась и стала участником движения Ворлдскиллс: в Нацфинале конкурсантка оказалась впервые, но до этого успешно прошла региональные и отборочные этапы.

«В первый день я проводила фрагмент урока, во второй день передо мной стояла задача проведения родительского интерактива – собрания, а в последний конкурсный день я описала проект внеурочной исследовательской деятельности. Честно говоря, эти задачи уже наработаны у нас: мы знаем, что делаем, но вся эта обстановка, новый уровень немного давили на меня», – поделилась Гульмира.

По словам конкурсантки, когда у нее что-то не получалось, появлялись мысли о разочаровании в профессии. У Гульмиры опускались руки, и она размышляла, для чего она выбрала такой путь. Однако девушка рассказала, что эти испытания стали лишь очередным вызовом для нее, и в выборе профессии она не сомневается.

«У меня очень много приятелей, которые пошли в преподавательскую деятельность – кто-то выбрал специальность учителя начальных классов, кто-то – предметную область. Мне кажется, это очень востребованная профессия, педагоги нужны всегда и везде. Учитель, особенно в начальных классах, открывает для ребенка двери в мир. Для первоклассника преподаватель – это некий авторитет, который помогает школьнику формировать круг интересов, расширять кругозор», – добавила Гульмира.

Будущая учительница заявила, что участие в Нацфинале не предполагает для нее обязательную победу.

«Конечно, это будет хорошо, если я займу какое-то место. Но в первую очередь для меня ценны эмоции, атмосфера, новые знакомства, которые дарит нам Нацфинал. Конечно, бывают и негативные моменты, когда что-то не получается, но это тоже нужный опыт», – объяснила Гульмира.

Конкурсантка не смогла не отметить теплый прием, который организовала Республика Башкортостан. Девушка осталась в восторге от открытия мероприятия: по ее словам, все прошло на высшем уровне.

«Уфа мне очень понравилась – это красивый зеленый город, мы всем довольны. Из-за конкурсных процедур у нас было очень мало времени для прогулок, но завтра у нас запланированы экскурсии: надеемся увидеть как можно больше достопримечательностей», – рассказала о своих планах Гульмира.