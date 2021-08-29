Прокуратура Ставрополья начала проверку по факту ДТП с 6 погибшими

Прокуратура Ставропольского края сообщила, что ведомство начало проверку после аварии на дороге "Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды". В ДТП пострадали 7 человек (один из них - ребенок), из них погибли 6 человек.

- - По предварительной информации на трассе «Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды» произошло столкновение 3 автомобилей и грузового фургона. Предположительно водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и допустил блокирующее столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем, а в последствии с грузовым транспортным средством, - сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура начала проверку, уже возбудили уголовное дело. "КП-Северный Кавказ" подробно писала о происшествии, а также публиковала фото и видео с места событий.