Ставрополь готовится к первому фестивалю исторической реконструкции «Наследие степей и гор»

Это первый фестиваль исторической реконструкции в Ставрополе на территории музея-заповедника «Татарское городище».

Фестиваль «Наследие степей и гор» даст старт последующим мероприятиям, которые посвящены жизни и культуре народов, проживающих на территории Ставрополя в древности и средневековье – северокавказские кобанцы, скифы, представители древних греков, сарматы, аланы, хазары. Аналогов этому фестивалю в России нет.

18 сентября ставропольцам покажут жизнь скифской цивилизации, которая процветала в окрестностях краевой столицы в VII-V веках до нашей эры. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

На площадке с воссозданным бытом скифов посетители смогут увидеть оружие, костюмы и снаряжения. Все это будет дополнено живым звучанием реконструированной музыки народа.

Для жителей и гостей Ставрополя проведут мастер-классы по плетению корзин, стрельбе из лука, метанию сулиц, работе с глиной и металлом. Для детей будет работать школа юного археолога, которая познакомит ребят со всеми тонкостями и сложностями раскопок.

Также посетителей фестиваля ждут пешеходные экскурсии и конные прогулки по территории городища, выставка-ярмарка народных ремесел, конкурс на лучшее фото и лучший исторический костюм.

Фестиваль пройдет на просторной площадке с разделением потоков посетителей, чтобы избежать массового скопления людей.