В Ставрополе мужчина ворвался на автосервис с лопатой и угрожал убийством

В полицию Ставрополя поступило сообщение от работников одного из местных автосервисов. Они пояснили, что днем в гараж ворвался разъяренный мужчина и ударил несколько раз одного из сотрудников лопатой.

По этому адресу выехали полицейские, которые установили обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что мужчину возмутил припаркованный на въезде в его гараж автомобиль работников автомобильного сервиса и таким образом он решил их наказать.

Его пытались остановить другие сотрудники, на что злоумышленник стал высказывать в их адрес угрозы убийством. Действия ставропольца зафиксировала камера видеонаблюдения.

29-летнего жителя Ставрополя доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

Выяснилось, что этот человек ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные противоправные деяния.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».