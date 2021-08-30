В Георгиевском округе ввели ограничения движения из-за ДТП

Из-за ДТП на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды» на участке с 310 по 312 километр (между селом Обильным и Георгиевском) ввели ограничение движения. Об этом сообщает краевое управление ГИБДД.

В ведомстве отметили, что проезд осуществляется через село Краснокумское. 30 августа в Госавтоинспекции дополнительно сообщат о восстановлении движения.

Напомним, в МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что 29 августа 2021 года в Георгиевском городском округе произошла авария с участием четырех автомобилей. Три легковушки столкнулись с грузовиком.

Всего пострадали 7 человек, один из них - ребенок. Погибли 6 человек, пять скончались от травм на месте, еще один мужчина умер в больнице.