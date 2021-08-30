Верховный суд РФ отменил решения по делу экс-директора предприятия «Водоканал» Ставрополя Валерия Евлахова

В марте 2020 года бывший директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Ставрополя Валерия Евлахова был признан виновным в получении взятки.

Так, с февраля по август 2017 года Евлахов требовал от одной из коммерческих организаций взятку за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода.

В октябре 2017 года Евлахов получил от директора этой фирмы требуемое им вознаграждение в виде прав на имущество – водовод и камеру врезки на общую сумму свыше 4 млн рублей. 6 марта 2020 года суд назначил Евлахову 8 лет исправительной колонии строгого режима.

А также 22-миллионный штраф с лишением права занимать должности на государственной муниципальной службе в течение 12 лет.

10 августа 2021 года Верховный суд РФ отменил решения апелляционной и кассационной инстанций по уголовному делу против экс-директора МУП «Водоканал» Ставрополя Валерия Евлахова.

Причиной стали процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции при рассмотрении дела. В частности, адвокат Евлахова Александр Забусов указал, что прокурор Юрасов, который принимал участие в деле, приходится сыном судье Ставропольского краевого суда Юрию Юрасову.

- Обстоятельства близкой родственной связи между судьей и представителем стороны не могут исключить предположение об их непроцессуальном общении, что с точки зрения объективного восприятия справедливости правосудия не обеспечивает соблюдение гарантированного каждому права на рассмотрение его дела справедливым и беспристрастным судом. Поэтому в данном деле гарантии объективности и непредвзятости суда апелляционной инстанции были нарушены в силу наличия обстоятельств, дающих основание полагать, что судья косвенно может быть заинтересован в исходе уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, за совершение которого осужден Евлахов В.И.

Суд кассационной инстанции указанное нарушение закона оставил без внимания. Соответствующие доводы кассационной жалобы защитника были признаны судом кассационной инстанции необоснованными, однако фактически проверены не были, - говорится в материалах дела на сайте Верховного суда РФ.

В итоге Верховный суд РФ частично удовлетворил жалобу стороны защиты Валерия Евлахова, отменив апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского краевого суда и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции и передав уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

Но это не означает, что бывший директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Ставрополя Валерий Евлахов окажется на свободе, поскольку в силе остается приговор суда первой инстанции. В связи с этим Верховный суд постановил:

- Избрать в отношении осужденного Евлахова Валерия Ивановича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца до 10 ноября 2021 года включительно, - говорится в сообщении.