Невинномысск вошел в пятерку лидеров краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Победители федерального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» получат дипломы правительства России

Невинномысск - в числе пяти городов-лидеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал Михаил Миненков.

Глава Невинномысска отметил, что город стал одним из победителей в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

Невинномысск, поделился Миненков, предложил практику, которая включает в себя широкий спектр лучших показателей, среди которых бюджет города, развитие малого бизнеса, инвестиции и стратегическое планирование. В 2021 году для участия в краевом этапе было подано 22 заявки от муниципальных образований Ставрополья.

- Теперь Невинномысск представит Ставропольский край на федеральном уровне! - сообщил глава города в соцсети.

Победители федерального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» получат дипломы правительства России, а бюджетам субъектов Федерации, в которых расположены муниципальные образования-победители конкурса, будут предоставлены межбюджетные трансферты из федерального бюджета.