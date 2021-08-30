В Ставрополе за сутки коронавирусом заболело 73 человека. Число зараженных в краевом центре достигло 14651. На сегодняшний день именно в Ставрополе больше всех заболевших коронавирусом в регионе.

На втором месте оказались Красногвардейский район и Невинномысск, там по 24 заболевших в каждом. На третьем месте расположился ставропольский курорт Ессентуки.

За вчерашний день там заболело 19 человек.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 74872. За сутки заразились еще 358 человек.

За вчерашний день количество выздоровевших увеличилось и составляет в целом уже 61 953 человека.