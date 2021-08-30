Губернатор поручил проанализировать причины крупного ДТП в Георгиевском округе

На еженедельном рабочем совещании губернатор Ставрополья поручил краевому дорожному министерству проанализировать причины произошедшей накануне крупной аварии в Георгиевском городском округе.

В ДТП погибло 6 человек.

- Создайте оперативную группу и разберите причины аварии. Надо определить, какие меры нужно принять, чтобы исключить возможность повторения таких трагедий, - поставил задачу Владимир Владимиров.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что из-за ДТП на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды» на участке с 310 по 312 километр (между селом Обильным и Георгиевском) ввели ограничение движения. Об этом сообщает краевое управление ГИБДД. В ведомстве отметили, что проезд осуществляется через село Краснокумское.

30 августа в Госавтоинспекции дополнительно сообщат о восстановлении движения.